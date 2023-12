Haier Smart Home Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten 12 Monaten hat Haier Smart Home eine Performance von -16,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -21,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Haier Smart Home um 23,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien gab es vor allem negative Meinungen über die Aktie von Haier Smart Home. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Haier Smart Home-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 71,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,35 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.