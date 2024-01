Haier Smart Home Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Haier Smart Home-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse hindeutet. Dies führt dazu, dass die Aktie von Haier Smart Home eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7-Wert von 32,62 als auch der RSI25-Wert von 43,71 führen zu dieser Neutral-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Haier Smart Home diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,58 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für die Haier Smart Home-Aktie.