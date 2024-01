Haier Smart Home Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen überwogen. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Haier Smart Home. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertete. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Haier Smart Home bei -18,24 Prozent, was über 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 20,93 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen bei Haier Smart Home nicht ausgemacht werden. Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz deutet jedoch darauf hin, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.