Haier Smart Home Aktie – KAUF für „Aktien Spezialwerte“, D-Aktie spannend, trotz China. „Schläferaktie“ , hohe Bewertungsdiffernzen,…

Die Haier Smart Home D Aktie (ISIN: CNE1000031C1) , wichitg ist hier das „D“, erläutert später von „Aktien Spezialwerte“. Denn gerade diese Aktienkategorie biete eine spannende Investmentstory. Warum? Weil diese Aktie zu einem nicht erklärlichen Abschlag zu die gleichen Stimm- und Dividendenrechte vertretenden Haier Smart Home Aktien an chinesischen Börsenplätzen repräsentiert. Viel Phanatsie für Aktien Spezialwerte – dazu operativ starke Resilenz gegen Rezession, überzeugende Kennziffern. Zuletzt im allgemeinen Beitrag zu sogenannten Schläferaktien vorgestellt, folgt heute die genaue Analyse.



Haier Smart Home mit guten Neunmonatszahlen

Der Weltmarktführer für Kühlschränke und Waschmaschinen Haier Smart Home erzielte im Neunmonatszeitraum 2022 einen Umsatz von rund 184,75 Mrd. RMB (rund 25,6 Mrd. Euro), was einem Plus von 8,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 entsprach. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn stieg um 17,3% auf 11,67 Mrd. RMB (rund 1,6 Mrd. Euro), der Gewinn je Aktie wurde mit 1,25 RMB (rund 0,17 Euro) berichtet. Im dritten Quartal 2022 stieg der Umsatz um 8,6% und der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn zog um 20,3% an. Das über dem Umsatzwachstum liegende Gewinnwachstum unterstreicht die kontinuierliche Verbesserung der Rentabilität. Diese positive Entwicklung ist aus unserer Sicht umso beachtenswerter, als sie in einem herausfordernden Umfeld für die Haushaltsgerätebranche mit hohen Frachtkosten und Rohstoffpreisen erreicht wurde.

Im Einzelnen brachten die ersten drei Quartale 2022 bei der Bruttogewinnmarge einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte auf 30,5%, bei der Vertriebskostenquote eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte auf 14,9% und bei der Verwaltungskostenquote eine Senkung um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2%, wobei zugleich die Aufwandsquote für Forschung und Entwicklung um 0,4 Prozentpunkte auf nunmehr 4,0% angehoben wurde. Die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Kennziffern gefällt uns damit weiterhin gut. Haier berichtet davon, die eigenen Marktanteile weiter gesteigert und die digitale Transformation vorangetrieben zu haben. Auch der Ausblick ist positiv formuliert: „In Anbetracht der allmählichen Erholung der Marktnachfrage, der Stabilisierung des Immobilienmarktes und des Rückgangs der Preise für Massenrohstoffe geht das Management von Haier Smart Home von einer Erholung der Haushaltsgerätebranche in den nächsten Monaten aus.

Daher wird ein weiteres Wachstum von Haier Smart Home in der Erholungsphase erwartet,

während die beschleunigte Entwicklung neuer Branchen der zukünftigen Expansion des Unternehmens neue Impulse verleihen wird. Darüber hinaus werden High-End-Produkte der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Haushaltsgeräteherstellern der Zukunft und die fortschreitende digitale Transformation der konstante Wachstumstreiber für die qualitativ hochwertige Entwicklung von Haier Smart Home sein“, heißt es vom Unternehmen.

Alles in allem läuft es bei Haier Smart Home damit operativ weiter sehr ordentlich. Die Entwicklung des Aktienkurses der Haier D-Aktie ist vor dem Hintergrund der berichteten Zahlen dagegen für uns schlicht nicht mehr nachvollziehbar. Der Nettocashbestand lag per 30. September bei 0,40 Euro je Aktie und der Buchwert bei 1,34 Euro je Aktie. Im laufenden Jahr kann ein Gewinn je Aktie von rund 0,22 Euro erwartet werden, so dass die Haier D-Aktie aktuell mit einem 2022er KGV von 4,3 notiert. Das nettocashbereinigte 2022er KGV liegt bei 2,5. Nachdem zuletzt eine Dividende von 0,065 Euro je Aktie floss, kann im kommenden Jahr mit einer Ausschüttung von rund 0,08 Euro je Aktie gerechnet werden (der Analystenkonsens sieht sogar umgerechnet 0,087 Euro voraus), so dass die Dividendenrendite zumindest rund 8,5% erreichen dürfte.

Da Haier Smart Home ein langfristig gut wachsendes und vor allem international sehr breit aufgestelltes Unternehmen ist, welches ein aus unserer Sicht eher krisenfestes Konsumgütersegment bedient, würden wir hier eine normale Marktbewertung für gerechtfertigt halten. Anstatt dessen handelt die Haier D-Aktie angesichts der in Deutschland stagnierenden Kurse inzwischen nur noch zu rund 35% der in Hongkong notierten H-Aktie und zu rund 32% der in Shanghai notierten A-Aktie, obwohl alle drei Aktiengattungen die gleichen Rechte verbriefen und somit auch alle Aktiengattungen gleich hohe Dividenden bieten

Die Skepsis gegenüber chinesischen Aktien ist nach der Bestätigung der dritten Amtszeit von Präsident Xi Jinping, der sich weitere Loyalisten in seine Machtzentrale holte und bislang keine Anzeichen einer veränderten Covid-19-Strategie zeigt, weiter gestiegen. Große chinesische Technologietitel zeigten nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas einen regelrechten Ausverkauf, nachdem das laufende Jahr ohnehin schon von einem sukzessiven Abverkauf chinesischer Aktien wegen einer perspektivisch drohenden Eskalation der China-/Taiwan-Situation geprägt war. So zeigten sich insgesamt im laufenden Jahr auch die Haier Smart Home H-Aktie (-36,7% seit Jahresbeginn) und A-Aktie (-28,2% seit Jahresbeginn) schwach.

Natürlich bestehen bei Investments in chinesische Aktien überdurchschnittliche Risiken im Hinblick auf die geopolititsche Lage sowie allgemeine Rechtsrisiken. Konkret in Bezug auf die Haier Smart Home-Aktie sollten diese Risiken aber auch schon in der Marktbewertung der Haier H-Aktie eingepreist sein, die in Hongkong zuletzt mit 20,85 HKD, also umgerechnet rund 2,69 Euro notierte. Für die zu 21,45 RMB (rund 2,97 Euro) in Shanghai notierte A-Aktie votieren gegenwärtig 26 Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 32,55 RMB (Bandbreite 24,30 bis 48,00), was rund 4,50 Euro entspricht. Alles in allem sehen wir daher die zu 0,94 Euro notierende Haier D-Aktie weiterhin als eine hochattraktive Sondersituation und den Titel unverändert als klaren Kauf



