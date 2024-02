Haier Smart Home Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Haier Smart Home wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Haier Smart Home-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 28,06 an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien besonders negativ über Haier Smart Home diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Haier Smart Home insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Haier Smart Home um mehr als 15 Prozent darunter, mit einer Rendite von -18,24 Prozent. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 15,27 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Haier Smart Home derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,67 CNH, während der Kurs der Aktie (22,97 CNH) um +1,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 21,33 CNH, was einer Abweichung von +7,69 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält Haier Smart Home somit ein "Gut"-Rating aufgrund der technischen Analyse.