Haier Smart Home Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten beiden Wochen wurde Haier Smart Home von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft.

Die Redaktion hat auch konkrete Signale ausgewertet und dabei 5 positive und 2 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher mit "gut" bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "neutralen" Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "guten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Haier Smart Home derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 22,69 CNH, während der Kurs der Aktie bei 21,66 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 führt zu einer "neutralen" Einstufung.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,24 Prozent erzielt, was 22,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,84 Prozent, und Haier Smart Home liegt 22,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.