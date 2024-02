Haier Smart Home Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Haier Smart Home liegt bei 22,09, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 29,23 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Haier Smart Home derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,67 CNH, während der Aktienkurs mit 22,51 CNH um -0,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 21,32 CNH, was einer Abweichung von +5,58 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Haier Smart Home diskutiert. An fünf Tagen überwogen die positiven Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Haier Smart Home wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.