Haier Smart Home Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Haier Smart Home hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,22 Prozent erzielt. Dies liegt 23,26 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", der bei 7,04 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,55 Prozent, und Haier Smart Home liegt aktuell 21,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Haier Smart Home war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Haier Smart Home wird aktuell mit einem Wert von 34,93 als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung für 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Haier Smart Home beläuft sich auf 22,91 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,62 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10 Prozent, und zur GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt der Abstand -5,11 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

