Haier Smart Home Aktie: Chancenlos!

Die Haier Smart Home-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,19 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 20,17 CNH, was einem Unterschied von -13,02 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,25 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,35 Prozent Abweichung) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für Haier Smart Home zeigt eine Ausprägung von 84,62, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,82, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Haier Smart Home in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch waren in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, da auch automatische Analysen der Kommunikation überwiegend "Schlecht" Signale ergeben haben.

Der Aktienkurs von Haier Smart Home verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 6,61 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -22,83 Prozent führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Haier Smart Home um 24,16 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7,94 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.