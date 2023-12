Haier Smart Home Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,25 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,61 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,35 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 22,38 CNH eine negative Abweichung von -7,91 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Haier Smart Home-Aktie somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Haier Smart Home gab. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt. Darüber hinaus zeigen fünf Handelssignale ein Bild von 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Haier Smart Home im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -16,22 Prozent mehr als 24 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Aktie mit 23,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie mit einem RSI von 99,35 und einem RSI25 von 69,53 auf Basis der Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über 7 bzw. 25 Tage als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht" auf Basis des RSI.