Haier Smart Home Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Haier Smart Home hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,22 Prozent erzielt, was 22,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,47 Prozent, und Haier Smart Home liegt aktuell 20,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Haier Smart Home geäußert wurden, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, und insgesamt konnten vier Handelssignale ermittelt werden, die zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haier Smart Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,85 CNH liegt, was 8,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 21 CNH ist, und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 21,62 CNH, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Haier Smart Home-Aktie sowohl aufgrund ihrer finanziellen Performance als auch der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als angemessen bewertet.