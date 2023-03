Haier Smart Home Aktie: Alles was Sie wissen müssen

Die Haier Smart Home Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, und es wurden in den letzten 3 Monaten keine negativen Bewertungen ausgesprochen. Auch in aktuellen Reports ändert sich nichts an dieser Einschätzung und das Rating bleibt somit “Gut”. Der durchschnittliche Kurszielwert der Aktie beträgt 0,00 EUR, was einem prognostizierten Kursrückgang von -100,00 % entspricht. Trotzdem erhält die Haier Smart Home Aktie eine Bewertung von 0,00 EUR.

Haier Smart Home: Analyse der gleitenden Durchschnitte für erfolgreiche Investitionen

Derzeit verzeichnet die Haier Smart Home-Aktie einen Kurs von 1,22 EUR, was einer Steigerung um +7,88 Prozent gegenüber dem GD200 (1,13) entspricht. Demgegenüber besteht laut der charttechnischen Bewertung beim GD50 eine durchschnittliche Kursentwicklung aus den letzten 50 Tagen von 1,27...