Haier Smart Home Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Haier Smart Home wird von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung, was zu einer "Gut" Einstufung führt. Zusätzlich wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Haier Smart Home derzeit bei 22,81 CNH. Der Aktienkurs ging jedoch bei 20,8 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -8,81 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 21,54 CNH, was einer Differenz von -3,44 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral" Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Haier Smart Home liegt bei 50,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Haier Smart Home zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und daher zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Aktie von Haier Smart Home.