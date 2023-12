Haidilao Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "DLH":

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Während an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an fünf Tagen die negative Kommunikation. Insbesondere wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Haidilao gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Haidilao-Aktie liegt bei 46 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Haidilao.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Haidilao zeigt sich eine deutlich geringere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Haidilao-Aktie beträgt derzeit 24,05, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.