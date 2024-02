Haidilao Aktie: In Lauerstellung

Die chinesische Restaurantkette Haidilao wird von Analysten neutral bewertet, was die Dividendenrendite betrifft. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0,54 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs liegt das Unternehmen nur leicht über dem Durchschnitt von 0,22 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haidilao liegt mit 17,26 unter dem Branchendurchschnitt von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Haidilao in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral bewertet.

Der Aktienkurs von Haidilao zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,34 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Underperformance von -20,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite des Unternehmens mit -29,34 Prozent um 24,12 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt wird Haidilao sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als schlecht eingestuft.