Haidilao Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz um Haidilao in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Meinungen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Die Intensität der Diskussionen kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Haidilao unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17,26, was bedeutet, dass die Börse 17,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Haidilao zahlt. Dieser Wert liegt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Haidilao im letzten Jahr eine Rendite von -29,34 Prozent erzielt, was 33,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,38 Prozent, und Haidilao liegt aktuell 24,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Haidilao mit 13,98 HKD derzeit -13,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von -25,68 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "schlecht" eingestuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "schlecht" bewertet.