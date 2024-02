Haidilao Aktie: Chancenlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Falle von Haidilao beträgt das aktuelle KGV 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" (mit einem durchschnittlichen KGV von 30) bedeutet, dass Haidilao aktuell unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Haidilao eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf, was 6,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" als unrentabel betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Haidilao interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs der Haidilao beläuft sich auf 17,75 HKD, während die Aktie selbst bei 13,28 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25,18 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 13,69 HKD, was zu einem Abstand von -2,99 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".