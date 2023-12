Haidilao Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend negativ, und das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen in Folge rot. Es gab kaum positive Diskussionen, während die Anleger an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt waren. In diesen Gesprächen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Haidilao gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Schlecht" eingeschätzt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 17,26 Euro, was 45 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haidilao-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 19,16 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 14,06 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 17,24 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,45 Prozent entspricht. Daher wird die Haidilao-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, weshalb Haidilao für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Haidilao führt.