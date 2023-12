Haichang Ocean Park Aktie: In Lauerstellung

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Haichang Ocean Park. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 20,06 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse 20,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Haichang Ocean Park zahlt. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt momentan bei 31, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Haichang Ocean Park liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Haichang Ocean Park weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55 und auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Haichang Ocean Park-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Dividendenrendite und den Relative-Stärke-Index.