Hagiwara Electric Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung unter den Anlegern lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut Analysten von Hagiwara Electric wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Hagiwara Electric in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Hagiwara Electric. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da auch die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hagiwara Electric-Aktie aus den letzten 200 bzw. 50 Handelstagen betrachtet. Dabei liegt der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts bei 3733,07 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4845 JPY liegt, was einem Unterschied von +29,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4551,9 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,44 Prozent). Daher wird die Hagiwara Electric-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Hagiwara Electric überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 44,22, was darauf hindeutet, dass Hagiwara Electric weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hagiwara Electric-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.