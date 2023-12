Hagiwara Electric Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Hagiwara Electric diskutiert, ohne dass es dabei zu extrem positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch in den vergangenen Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen rund um Hagiwara Electric stark diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Hagiwara Electric-Aktie eine Abweichung von +23,15 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert bei Hagiwara Electric eine "Schlecht"-Einstufung mit einem Niveau von 78,67. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit fällt die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Hagiwara Electric festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält das Unternehmen für diese Stufe insgesamt ein "Neutral"-Rating.

