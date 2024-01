Hagiwara Electric Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmungslage bei Hagiwara Electric war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hagiwara Electric liegt bei 34,38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb das Signal für die langfristige Diskussion als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hagiwara Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3751,35 JPY. Der letzte Schlusskurs (4885 JPY) weicht somit um +30,22 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4575,8 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,76 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hagiwara Electric-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.