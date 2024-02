Hagiwara Electric Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass Hagiwara Electric über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was auch zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Hagiwara Electric in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hagiwara Electric-Aktie zeigt einen Wert von 78, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,88, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hagiwara Electric.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hagiwara Electric um 19,47 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist einen Kursabstand von -2,6 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Hagiwara Electric-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.