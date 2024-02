Hagerty, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Hagerty Inc":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann man feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 30 für die Hagerty-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating von 41,74. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -1,86 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Hagerty-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Hagerty. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt die Einschätzung "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für die Hagerty-Aktie somit eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Analyse- und Bewertungsfaktoren.