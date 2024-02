Hagerty-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hagerty Inc":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Hagerty ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analysten bewerten die Hagerty-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 18,76 Prozent vom letzten Schlusskurs von 8,42 USD bedeutet. Insgesamt erhält Hagerty daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Hagerty-Aktie führt.

Um festzustellen, ob die Hagerty-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 17,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hagerty also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.