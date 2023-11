Hagerty Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hagerty Inc":

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Hagerty jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung unsererseits führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Hagerty gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hagerty ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen Kennziffern zwischen 0 und 100 zu. Für die Hagerty-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,78, der ebenso eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Hagerty auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zu Hagerty diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Hagerty liegt bei 8,56 USD und ist inzwischen +5,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,51 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.