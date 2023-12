Hagerty Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hagerty Inc":

Die Hagerty-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen abgegeben. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Hagerty aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 32,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Hagerty diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während an insgesamt vier Tagen neutral eingestellt waren. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Hagerty-Aktie derzeit auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs liegt. Daher wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.