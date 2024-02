Haffner Energy Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Anleger-Sentiment für die Haffner Energy-Aktie wurde kürzlich analysiert, und es wurde festgestellt, dass es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen auch nicht intensiv über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Haffner Energy diskutiert. Daher wird die Gesamtstimmung der Anleger als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Haffner Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -63,74 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine negative Bewertung von -15,6 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Haffner Energy liegt bei 54,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 53,57 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung der Haffner Energy-Aktie führt.