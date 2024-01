Haffner Energy Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Haffner Energy ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über einen Zeitraum von zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Haffner Energy liegt bei 51,22, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen gemessen wird, liegt mit 68,54 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Haffner Energy aktuell um 24,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 57,75 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Haffner Energy zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Aktie hat also eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine neutrale Stimmung und Diskussionsintensität hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Haffner Energy basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.