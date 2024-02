Haffner Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Haffner Energy-Aktie wird derzeit charttechnisch analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,515 EUR liegt, was einem Unterschied von -63,48 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs (-19,53 Prozent) darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Haffner Energy-Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Haffner Energy-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Gesprächen der Anleger. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf zu bestimmen. Der RSI-Wert für die Haffner Energy-Aktie beträgt 45,11, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.