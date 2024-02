Haffner Energy Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen in der Finanzbranche häufig verwendeten Indikator der technischen Analyse. Wir bewerten nun Haffner Energy anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 76,63 Punkten, was bedeutet, dass die Haffner Energy-Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Bezüglich des RSI25, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage, ist Haffner Energy auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Haffner Energy insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Die Diskussionen über Haffner Energy in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Haffner Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Haffner Energy in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält Haffner Energy für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Haffner Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,37 EUR, während der Aktienkurs (0,501 EUR) um -63,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,6 EUR, was einer Abweichung von -16,5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert.