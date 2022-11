Hamburg (ots) -Kurz vor der Chinareise von Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, Angela Titzrath, in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT und auf ZEIT ONLINE das geplante Investment des chinesischen Staatskonzerns Cosco: "Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, müssen wir Reedereien wie auch Cosco dauerhaft an uns binden."Sie habe weder eine "naive noch eine undifferenzierte, unkritische Haltung gegenüber China", sagt Titzrath, aber "Blockbildung und Abschottung hilft uns nicht weiter." Die Reederei Cosco wollte sich ursprünglich mit 35 Prozent am Terminal Tollerort beteiligen, nach einer Intervention der Bundesregierung ist diese Beteiligung nun auf weniger als 25 Prozent gedeckelt.Die öffentliche Kritik an chinesischen Unternehmen belaste das deutsch-chinesische Verhältnis, sagt Titzrath: "Das derzeitige China-Bashing nutzt keinem und brüskiert viele Unternehmer, mit denen wir seit Jahrzehnten verlässliche Geschäfte gemacht haben."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell