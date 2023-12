Hafary Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hafary in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hafary deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gibt und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Hafary im vergangenen Jahr eine Rendite von 79,26 Prozent erzielt, was 86,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -6,19 Prozent, und Hafary liegt aktuell 85,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hafary mit 0,315 SGD derzeit +12,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +16,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.