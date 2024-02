Hafary Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hafary als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über bestimmte Zeiträume und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Hafary-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 54,55 für sieben Tage und von 47,83 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Hafary-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -9,07 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +75,52 Prozent entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor hat Hafary eine Überperformance von 74,96 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Hafary in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Hafary festgestellt, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hafary-Aktie auf 0,28 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,305 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +8,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,3 SGD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht mit +1,67 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".