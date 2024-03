Hafary Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Hafary hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 65,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" durchschnittlich um -6,98 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +72,42 Prozent für Hafary bedeutet. Auch im Sektor "Industrie" lag die durchschnittliche Rendite bei -6,9 Prozent, wobei Hafary mit 72,34 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Branchen führt zu einem "Gut"-Rating für Hafary in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Hafary derzeit bei 0,29 SGD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,33 SGD, was einem Abstand von +13,79 Prozent entspricht, und somit eine Einstufung als "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,31 SGD, was einer Differenz von +6,45 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Hafary bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Hafary eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hafary zeigen laut Analyse kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.