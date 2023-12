Hafary Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Hafary-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,27 SGD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 0,305 SGD um 12,96 Prozent über dieser Linie liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,28 SGD, was einer Differenz von +8,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Hafary-Aktie.

Bei der Einschätzung des Stimmungsbildes rund um Hafary werden nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten berücksichtigt, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral, und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Hafary-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 79,26 Prozent erzielt, was 86,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie mit einer Rendite von 85,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hafary-Aktie liegt bei 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, beläuft sich auf 37,5 und führt somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bewertungsbild für die Hafary-Aktie.