Hafary Aktie: Ist das wirklich normal?

Die fundamentale Analyse von Hafary zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,36 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 21,7. Dies bedeutet, dass Hafary unterbewertet ist, mit einem Abstand von 85 Prozent zum Branchen-KGV. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hafary in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 66,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +75,52 Prozent im Branchenvergleich für Hafary. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,51 Prozent hatte, lag Hafary um 74,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Hafary in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Hafary diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hafary als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 54,55 und der RSI25 liegt bei 47,83, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.