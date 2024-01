Hafary Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Hafary hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 79,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 84,69 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit Handelsunternehmen und Distributoren liegt Hafary sogar um 84,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Hafary-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier keine Über- oder Unterbewertung festgestellt wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hafary. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.