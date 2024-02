Hafary Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Tendenz. Zudem haben Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hafary diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" und gibt daher eine entsprechende Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Hafary in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 79,26 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +87,16 Prozent im Branchenvergleich, da der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien um -7,9 Prozent gefallen ist. Auch im "Industrie"-Sektor hat Hafary mit einer Rendite von -8,9 Prozent deutlich besser abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Hafary für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Die Aktivität im Netz war dabei üblich, und die Stimmungsänderung war kaum spürbar. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung abgegeben.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hafary liegt aktuell bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Hafary-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.