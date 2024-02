Haemonetics Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Haemonetics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 72,36 USD einen Abstand von -15,77 Prozent vom GD200 (85,91 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 81,99 USD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -11,75 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Haemonetics-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Die Anleger-Stimmung für Haemonetics wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Haemonetics bei 73,45 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 69,21 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz deutet darauf hin, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes zu verzeichnen war, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Gleichzeitig wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Haemonetics daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.