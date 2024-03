Haemonetics Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung unter den Anlegern von Haemonetics ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als weiterer Faktor zur Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Besonders positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Haemonetics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 92,27 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Haemonetics beträgt 26,07, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,88, was darauf hindeutet, dass Haemonetics weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Haemonetics-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.