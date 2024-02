Haemonetics Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Haemonetics wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,72 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 65,82 lässt auf ein "Neutral"-Rating schließen. Insgesamt erhält Haemonetics daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation bezüglich Haemonetics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Haemonetics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,35 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt nur um 4,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,46 Prozent für Haemonetics. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie sogar um 16,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haemonetics einen Wert von 27 auf, während der Branchendurchschnitt bei 98,17 liegt. Somit ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.