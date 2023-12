Haemonetics Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analysten bewerten die Aktie von Haemonetics auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es gab keine neuen Analystenbewertungen in Bezug auf Haemonetics im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 100,25 USD, was einer Erwartung von 15,35 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 86,91 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Haemonetics mit 12,35 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite jedoch deutlich darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Haemonetics-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Haemonetics-Aktie, die von den Analysten als "Gut" eingestuft wird, während die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer auf "Neutral" und "Schlecht" hinweisen.