Haemonetics Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Haemonetics. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,35 Punkte, was bedeutet, dass Haemonetics momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 41,46, was auch hier auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Haemonetics besonders positiv diskutiert, an neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Haemonetics wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Dividendenrendite von Haemonetics beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 89,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 89,12). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Haemonetics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.