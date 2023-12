Haemonetics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haemonetics-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation mit einem Wert von 12 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert für die letzten 25 Tage bei 45,65, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Haemonetics.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Haemonetics-Aktie mit 88,37 USD aktuell +2,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,88 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt negativ in Bezug auf das Unternehmen Haemonetics. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Haemonetics beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten führt.