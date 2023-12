Haemonetics Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse zeigt, dass Haemonetics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 85,78 USD, während der Aktienkurs bei 88,76 USD liegt, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 86,27 USD, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haemonetics bei 26 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 95,33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird Haemonetics auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 15,25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Haemonetics somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien von Haemonetics zeigen die Analysen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale technische Analyse, eine unterbewertete fundamentale Bewertung und ein positives langfristiges Stimmungsbild für Haemonetics.