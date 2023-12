Die Hälfte aller Familien in Deutschland sind Ein-Kind-Familien

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weihnachtszeit ist Familienzeit. Dazu hat das Statistische Bundesamt "Fakten zum Fest" zusammengestellt. Im Jahr 2022 lebten demnach in Deutschland rund 11,9 Millionen Familien mit Kindern unter einem Dach. Mit 5,9 Millionen waren die Hälfte davon Ein-Kind-Familien. 37 Prozent der Familien hatten zwei Kinder, nur 13 Prozent drei Kinder oder mehr. Deutlich größer ist der Anteil der Ein-Kind-Familien bei den Alleinerziehenden: 2022 lebten rund zwei Drittel (67 Prozent) von ihnen mit einem Kind, knapp 26 Prozent mit zwei Kindern und gut 7 Prozent mit drei oder mehr Kindern.

Eine typische Familie in Deutschland bestand 2022 laut Statistik aus nicht mehr als vier Personen - der Durchschnittswert lag bei 3,44 Personen. Die durchschnittlich größten Familien lebten im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit 3,49 Mitgliedern, gefolgt von Niedersachsen (3,48), Bayern (3,47) und Hessen (3,46). Die kleinsten Familien gab es in Mecklenburg-Vorpommern (3,24), Thüringen und Brandenburg (je 3,26).

Weihnachtszeit ist auch Schlemmerzeit. In vielen Familien kommt dabei Karpfen auf den Tisch. Er zählt laut den "Fakten zum Fest" zu den am meisten erzeugten Süßwasser-Speisefischen: Knapp ein Viertel (24 Prozent) der im vergangenen Jahr in deutschen Aquakultur-Betrieben produzierten 17 800 Tonnen Fisch waren Karpfen - drei Viertel davon kamen aus Bayern und Sachsen. Nur von der Regenbogenforelle wurde mit knapp 6 000 Tonnen eine noch größere Menge erzeugt.

Laut Statistik wurden 2022 in Deutschland knapp 112 400 Tonnen Rotkohl geerntet - gut ein Fünftel (21 Prozent) weniger als im Vorjahr. Damit liegt der Rotkohl in Bezug auf die Erntemenge nach dem Weißkohl (384 700 Tonnen) an der Spitze unter den anderen Winterkohlarten wie Wirsing (32 200 Tonnen), Grünkohl (15 800 Tonnen) und Rosenkohl (11 600 Tonnen)./nis/DP/jha