Hadasit Bio Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Hadasit Bio-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,65 ILS rund 99,16 Prozent unter dem GD200 (77,77 ILS) liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist. Darüber hinaus liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 30,27 ILS. Auch hier wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da der Abstand zum GD200 bei 97,85 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Hadasit Bio-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher erhält Hadasit Bio für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Hadasit Bio-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hadasit Bio-Aktie liegt bei 49,94, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 55,85, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Hadasit Bio-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,18 Prozent im Branchenvergleich. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, und Hadasit Bio erzielte eine Unterperformance von 33,18 Prozent im Sektorvergleich. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.