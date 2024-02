Hadasit Bio Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine negative Tendenz. Besonders wurde über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hadasit Bio diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Reaktionen in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Hadasit Bio hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hadasit Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 70,56 ILS lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,48 ILS liegt, was einer Abweichung von -99,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,27 ILS) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-97,51 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Hadasit Bio-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV eine preisgünstigere Aktie bedeutet. Hadasit Bio weist mit einem KGV von 1,79 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.