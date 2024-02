Hadasit Bio Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hadasit Bio: Aktie erhält "Neutral" Bewertung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hadasit Bio liegt bei 1,79, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Biotechnologiebranche als Ganzes weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Hadasit Bio liegt bei 34,15, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 49 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmend negative Stimmung und Einschätzungen bezüglich Hadasit Bio hin. Die Mehrheit der Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren negativ. Basierend auf der Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Hadasit Bio bei -33,18 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologiebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0 Prozent, was Hadasit Bio mit einer Rendite von -33,18 Prozent ebenfalls deutlich unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt kann die Aktie von Hadasit Bio daher als "Neutral" bewertet werden, basierend auf fundamentaler Analyse, technischer Indikatoren und Anlegerstimmung.